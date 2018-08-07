المملكة تجدد ترحيبها بقدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج

المواطن - الرياض

جددت حكومة المملكة ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ، وتمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

من جانبها، أكدت وزارة الحج والعمرة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأشارت إلى أن قدوم الحجاج القطريين يكون عن طريق أيٍّ من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين.