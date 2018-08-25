المملكة تدين تفجير جلال أباد.. وتؤكد تضامنها مع أفغانستان ضد الإرهاب

المملكة تدين تفجير جلال أباد.. وتؤكد تضامنها مع أفغانستان ضد الإرهاب

2018/08/25
الساعة 6:53 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع قرب مركزٍ لمفوضية الانتخابات في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، مخلفًا عددًا من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف والتطرف والإرهاب.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومةً وشعبًا، مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.


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