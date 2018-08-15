المملكة تدين حادثة دهس راكبي الدراجات قرب البرلمان البريطاني

المواطن - الرياض

استنكرت وزارة الخارجية، حادثة الدهس التي استهدفت المشاة ومجموعة من راكبي الدراجات قرب البرلمان البريطاني.

وأعلنت الخارجية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عن دعم المملكة للإجراءات التي تقوم بها السلطات البريطانية بهذا الشأن.

وتشير التفاصيل إلى أنه في تمام الساعة السابعة بتوقيت لندن استطاع شخص يقود سيارة اختراق عدد من الحواجز الأمنية والاتجاه صوب تجمُّع من المدنيين في محاولة لدهسهم بسيارته.

وقالت مصادر صحافية بريطانية: إن هذا الشخص أسود اللون وكان يقود سيارته بسرعة تصل إلى 50 ميلًا في الساعة، غير أن المركبة تعثرت في الحواجز المثبتة لوقف أي محاولة لاختراق مبنى البرلمان البريطاني، والذي كان خاليًا وقت الحادث.

وعلى الفور سارع رجال الشرطة، وهم حوالي 12 ضابطًا، بمحاصرة السيارة وقاموا بإخراج السائق والقبض عليه واقتياده إلى الجهات المعنية لبدء تحقيقات موسعة حول الحادث.

وقال شهود عيان: إن المركبة كانت تسير بسرعة تصل إلى 50 ميلًا في الساعة وبدا وكأنها “متعمِدة” تنحرف نحو البرلمان وحطمت حاجزًا للتفتيش الأمني.

وعولج شخصان من إصاباتهما في المستشفى، ولم تكن هناك حالات خطيرة أو وفيات.