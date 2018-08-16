المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في أفغانستان وتؤكد تضامنها مع كابول

المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في أفغانستان وتؤكد تضامنها مع كابول

2018/08/16
الساعة 4:30 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1740
0
طباعة
المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الطلبة.
وجدد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :