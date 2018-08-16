المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في أفغانستان وتؤكد تضامنها مع كابول

المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الطلبة.

وجدد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.