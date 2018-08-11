المملكة تدين وتستنكر تفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن بالأردن

المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لتفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنيتين في منطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمّان، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة ستة آخرين.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الأردني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.