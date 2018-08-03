“المواطن” تكشف سبب طلب غويدي لمدافع أجنبي ثانٍ

المواطن - طارق سعد

كشفت لصحيفة “المواطن” مصادر مقربة من الأهلي أن إصابة معتز هوساوي لم تكن الدافع الوحيد لطلب مدافع أجنبي إضافي في الأهلي، حيث أشارت المصادر إلى الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الفريق يبدي تحفظًا كبيرًا تجاه المدافع الإسباني ألكسيس رواناو حول قيادته مع معتز هوساوي في دفاع الأهلي الموسم القادم، لكنه يبدو مقتنعًا بتواجد ألكسيس مع مدافع أجنبي آخر يقود خط الدفاع.

وأُصيب معتز هوساوي في المعسكر الحالي بتمزق في عضلة الساق الخلفية، ولم تُحدد حتى الآن فترة تشافيه منها، علمًا أن غويدي على اطلاع كامل بحالة معتز هوساوي البدنية؛ حيث تسلم ملف عن كل لاعب سعودي في الفريق، وخلص من خلاله إلى معاناة معتز هوساوي المزمنة مع الإصابات.

وكان الأهلي تعاقد مع قلب الدفاع الإسباني ألكسيس رواناو خلال هذا الصيف قادمًا من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.