“المواطن” تنفرد بتفاصيل فئات نقل الدوري السعودي على دوري بلس

المواطن - طارق سعد

حصلت “المواطن” من مصادرها الخاصة على تفاصيل وآلية قنوات “دوري بلس” الناقلة للدوري السعودي للنجوم، حيث التزمت القنوات بخاصية النقل المجاني لمباريات الدوري كما كان مقررًا في السابق، امتثالًا لرغبة سمو ولي العهد والتي نقلها معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة بأحقية المشاهد السعودي متابعة مباريات الدوري مجانًا.

وسيكون بإمكان المشاهد الرياضي متابعة مباريات الدوري مجانًا بجودة SD من أي جهاز استقبال، فيما قررت “دوري بلس” تدشين قنوات بجودة مرتفعة على أجهزة استقبال Gobx مع أستديوهات تحليلية مصاحبة.

وفيما يخص معلقي المباريات، صنّفت إدارة القنوات معلقيها إلى فئتي B & A وبات من المؤكد تخصيص معلقين اثنين لكل مباراة، معلق B سيكون مخصصًا للتعليق على البث المجاني، بينما سيكون معلق A متوفرًا لأصحاب أجهزة إستقبال GOBX.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة أوقفت قرارًا اتخذته “دوري بلس” سابقًا بتأخير البث المجاني لمدة دقيقة عن البث المباشر.