“المواطن” وطيران ناس يطلقان مسابقة على تويتر .. والجوائز قسائم سفر مجانية

المواطن - الرياض
أطلقت صحيفة “المواطن“، وطيران الناس الناقل الوطني السعودي مسابقة عامة، على أن يتم اختيار خمسة فائزين للفوز بالجائزة في مسابقة تستمر لمدة شهر اغسطس .
وأعلنت “المواطن” وطيران ناس أن جوائز المسابقة عبارة عن قسيمة سفر مجانية بقيمة 1000 ريال.
وكان سؤال المسابقة هو “ما هو الحرف المشترك بين طيران ناس وصحيفة المواطن؟ (ي – ن – خ).
ويمكن مشاركة الإجابة على السؤال عبر هاشتاق #المواطن_يسافر_مع_ناس للفوز بالجائزة.
الجدير بالذكر أن عملية السحب للفائزين ستتم من خلال الهاشتاق فقط، وأي إجابة ليست داخل الهاشتاق لا تحسب.
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