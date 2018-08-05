“المواطن” وطيران ناس يطلقان مسابقة على تويتر .. والجوائز قسائم سفر مجانية

المواطن - الرياض

أطلقت صحيفة “المواطن“، وطيران الناس الناقل الوطني السعودي مسابقة عامة، على أن يتم اختيار خمسة فائزين للفوز بالجائزة في مسابقة تستمر لمدة شهر اغسطس .

وأعلنت “المواطن” وطيران ناس أن جوائز المسابقة عبارة عن قسيمة سفر مجانية بقيمة 1000 ريال.

وكان سؤال المسابقة هو “ما هو الحرف المشترك بين طيران ناس وصحيفة المواطن؟ (ي – ن – خ).

ويمكن مشاركة الإجابة على السؤال عبر هاشتاق #المواطن_يسافر_مع_ناس للفوز بالجائزة.

الجدير بالذكر أن عملية السحب للفائزين ستتم من خلال الهاشتاق فقط، وأي إجابة ليست داخل الهاشتاق لا تحسب.