“المواطن” وطيران ناس يطلقان مسابقة على تويتر .. والجوائز قسائم سفر مجانية

“المواطن” وطيران ناس يطلقان مسابقة على تويتر .. والجوائز قسائم سفر مجانية

2018/08/05
الساعة 10:53 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1845
0
طباعة
المواطن - الرياض

أطلقت صحيفة “المواطن“، وطيران الناس الناقل الوطني السعودي مسابقة عامة، على أن يتم اختيار خمسة فائزين للفوز بالجائزة في مسابقة تستمر لمدة شهر اغسطس .

وأعلنت “المواطن” وطيران ناس أن جوائز المسابقة عبارة عن قسيمة سفر مجانية بقيمة 1000 ريال.

وكان سؤال المسابقة هو “ما هو الحرف المشترك بين طيران ناس وصحيفة المواطن؟ (ي – ن – خ).

ويمكن مشاركة الإجابة على السؤال عبر هاشتاق #المواطن_يسافر_مع_ناس للفوز بالجائزة.

الجدير بالذكر أن عملية السحب للفائزين ستتم من خلال الهاشتاق فقط، وأي إجابة ليست داخل الهاشتاق لا تحسب.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :