الموافقة على طلب جرير بزيادة رأس مالها إلى مليار و200 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة جرير للتسويق زيادة رأس مالها من 900 مليون ريال إلى مليار و200 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

ويأتي هذا على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 3 مليون و500 ألف ريال من بند “الأرباح المبقاة” وتحويل مبلغ 296 مليون و500 ألف ريال من بند “الاحتياطي النظامي”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 90 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 30 مليون سهم على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.​