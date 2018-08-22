الموت يغيب حنا مينه كاتب الكفاح والفرح

المواطن - سعد البحيري

رحل أمس عن عالمنا الكاتب والروائي السوري حنا مينه عن عمر ناهز الـ94 عامًا.

ولد حنا مينه في مدينة اللاذقية في 9 مارس 1924، وساهم في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب، ويعد أحد كبار كتاب الرواية العربية وتتميز رواياته بالواقعية.

يقول حنا مينه عن نفسه : ” أنا كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين، فالكفاح له فرحة له سعادته، له لذّته القصوى ، عندما تعرف أنك تمنح حياتك فداء لحياة الآخرين، هؤلاء الذين قد لا تعرف لبعضهم وجهاً، لكنك تؤمن في أعماقك، أن إنقاذهم من براثن الخوف والمرض والجوع والذل، جدير بأن يضحى في سبيلهم، ليس بالهناءة وحدها، بل بالمفاداة حتى الموت معها أيضاً.”

معظم روايات حنا مينه تدور حول البحر وأهله، دلالة على تأثره بحياة البحارة أثناء حياته في اللاذقية ومنها المستنقع، الثلج يأتي من النافذة، حكاية بحار،البحر والسفينة وهي.

ساهم حنا مينه مع لفيف من الكتاب اليساريين في سوريا عام 1951 بتأسيس رابطة الكتاب السوريين، ونظمت الرابطة عام 1954 المؤتمر الأول للكتاب العرب بمشاركة عدد من الكتاب الوطنيين والديمقراطيين في سوريا والبلاد العربية وكان له دور كبير في التواصل مع الكتاب العرب في كل أنحاء الوطن العربي.

كما ساهم حنا مينه بشكل كبير في تأسيس اتحاد الكتاب العرب، وفي مؤتمر الإعداد للاتحاد العربي التي عقد في مصيف بلودان في سوريا عام 1956 كان له الدور الواضح في الدعوة إلى إيجاد وإنشاء اتحاد عربي للكتاب، وتم تأسيس اتحاد الكتاب العرب عام 1969.