النصر .. أثلج الصدور

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي النصر بالأمس واحدة من أجمل مبارياته، حيث فاز على نادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم.

وكان جمهور النصر تابع فريقه بشغف كبير في المباراة والتي أقيمت بالأمس على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وشهدت مباراة النصر والجزيرة، تألقًا كبيرًا من معظم عناصر الفريق، خاصة أنها المباراة الأولى في الموسم لنادي النصر وتحت قيادة مدربه الأوروغوياني جوزيه كارينيو.

كما لفت اللاعب النيجيري أحمد موسى الأنظار إليه وتألق بصورة مميزة، بعدما سجل هدف الفوز للعالمي في شباك الجزيرة، ليخوض النصر مباراة العودة في البطولة العربية في الرياض بارتياحية أكبر.

ويستعد النصر خلال الفترة الحالية لخوض أول مباراة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستكون المباراة الأولى له أمام فريق أحد في الثلاثين من أغسطس الجاري.

ويملك النصر المقومات والعناصر اللازمة والتي تؤهل العالمي للمنافسة على لقب الدوري السعودي للنجوم في الموسم الجديد.

كما أن نادي النصر يريد التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والغائبة عنه منذ فترة طويلة.

وتألق الحارس الأسترالي براد جونز بشكل جيد مع نادي النصر في أول مباراة رسمية يخوضها مع العالمي، حيث منع هجمات عديدة من مهاجمي نادي الجزيرة، كانت كفيلة بإحراز النادي الإماراتي للهدف الثاني والخروج بالتعادل.