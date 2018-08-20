النصر يوافق على إعارة نجميه لـ المجزل وضمك

المواطن - محمد سمعه

وافقت إدارة نادي النصر على إعارة كل من اللاعب حمد العقيلي إلى نادي المجزل لمدة موسم رياضي واحد، وإعارة اللاعب محمد الشهراني إلى نادي ضمك ولمدة موسم واحد.

وذكر حساب النصر على تويتر أن المدرب جوزيه كارينيو مدرب النصر، وافق على إعارة اللاعبين حمد العقيلي ومحمد الشهراني من أجل اكتساب مزيد من الخبرات للفترة المقبلة.

يذكر أن العالمي كان أعلن اليوم عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب وسط نادي فنربخشة التركي ولمدة ثلاثة مواسم.

تعاقد النصر في الفترة السابقة مع اللاعب النيجيري أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

كما أعلن النصر ضمه للاعب المغربي نور الدين مرابط من صفوف نادي واتفورد الإنجليزي.