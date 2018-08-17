النقابة العامة للسيارات تنقل 858972 حاجاً من جدة لمكة المكرمة

المواطن - واس

رَحّلت النقابة العامة للسيارات عبر فرعها بمحافظة جدة منذ مطلع الشهر الحالي حتى اليوم 858972 حاجاً قدموا من خارج المملكة عبر منافذ المحافظة البحرية والجوية إلى مكة المكرمة .

وأفاد مدير فرع النقابة بمحافظة جدة وليد بن زكي سندي،أن استعدادات النقابة بدأت منذ وقت مبكر لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر 35 شركة نقل للحجاج من منفذي جدة الجوي “مطار الملك عبدالعزيز الدولي ” والبحري “ميناء جدة الإسلامي ” إلى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ومن ثم العودة بهم إلى المنافذ بعد أن يمن الله عليهم بإتمام فريضتهم .

وبين أن ما تشهده النقابة هذا العام من تطور وتميز في خدماتها المقدمة, يرجع إلى ما وفرته وزارة الحج والعمرة من الأنظمة الذكية التي تسهل على ضيوف الرحمن مناسك الحج، كنظام المسار الإلكتروني لحجاج الخارج ومنصة “ضيف ” الإلكتروني ، الذي يعد نظاماً متكاملاً منذ بداية عمل التعاقدات الإلزامية من سكن ونقل وإعاشة , إلى جانب ما يتيحه النظام من التعاقد مع الشركات والمؤسسات على الخدمات المختلفة .