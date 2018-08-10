النمر: يجب مراقبة كمية شرب السوائل وخاصةً لهذه الفئات

المواطن - الرياض

شدد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على ضرورة مراقبة كمية شرب السوائل لكبار السن وعدم تعريضهم للجفاف.

وأوضح النمر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب مراقبة كمية شرب السوائل خاصة من يعانون السكري ومرضى القلب أو الذين يتناولون مدرات البول أو مرضى الزهايمر أو المقعدين على السرير، وأيضًا المصابين بجلطة دماغية.

وأضاف النمر في تغريدة أخرى أن “كبير السن عُرْضةٌ للنسيان والاكتئاب واضطراب النوم وعدم الرغبة في أخذ الدواء، وأيضًا عدم الرغبة في زيارة الطبيب حتى وإن لم يُظهر ذلك”.