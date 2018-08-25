النمر يحذر: 7 عوامل تسبب الشعور بالتعب الدائم والخمول

النمر يحذر: 7 عوامل تسبب الشعور بالتعب الدائم والخمول

2018/08/25
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حدد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مجموعة من العوامل التي تسبب الشعور بالخمول والتعب الدائم.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن من أسباب التعب الدائم والخمول:

– عدم كفاية النوم (كمًّا أو نوعًا).

– اضطراب الغدة الدرقية.

– ارتفاع السكر.

– ارتفاع الضغط.

– الاكتئاب.

– فقر الدم.

– ضعف القلب.


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