الهلال يطرح تذاكر لقائه ضد الشباب العماني.. والحضور متاح للعائلات

المواطن - الرياض

طرح الهلال، عبر موقع “هلال تكتز”، تذاكر لقائه ضد الشباب العماني الأحد ضمن ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا كثيفًا من عشاق وعاشقات الأزرق؛ كونها أولى مباريات الموسم للوافدين الجدد على الهلال وأهمهم المدرب البرتغالي جيسوس والمدافع الإسباني بوتيا والجناح البيروفي كاريلو، كما أنها المباراة الرسمية الأولى منذ وقت طويل للبرازيلي إدواردو الذي غاب منذ الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وجاءت تذاكر اللقاء على النحو التالي:

35 ريالًا- 50 ريالًا- 75 ريالًا.

400 الفئة الفضية للعوائل- 500 الفئة الفضية للأفراد.