اليوم.. انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان بـ5 مباريات

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في موسمه الجديد، قرار زياد عدد الأندية إلى 20 ناديًا، اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة نظيره هجر، ويلتقي الشعلة مع النهضة، ويواجه الوشم ضيفه نجران، ويلعب الجبلين مع جدة، فيما يستضيف العروبة فريق النجوم.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان، يوم غدٍ الأربعاء، حيث يحل ضمك ضيفًا على أبها، ويلتقي العين مع الكوكب، ويواجه الأنصار فريق الطائي، ويلعب المجزل مع القيصومة، فيما يواجه الجيل أمام الخليج.

وجاء تغيير مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان، بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، تغيير المسمى، مع تقديم دعم مالي بمبلغ 5 ملايين ريال لكل نادٍ.

وأنهت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تعاقداتها الأجنبية، حيث أتمت صفقة انتقال 130 لاعبًا أجنبيًا، وذلك بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلى سبعة لاعبين (6+1).