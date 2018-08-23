انخفاض أسعار الذهب تحت وطأة صعود الدولار

المواطن - واس

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوع بالجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفعل المخاوف من جولة أخرى من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1191.62 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 13 أغسطس آب عند 1201.51 دولار في الجلسة السابقة، لكنه فشل في التمسك بالمستوى النفسي المهم البالغ 1200 دولار بعد أن ارتفع من أدنى مستوى في عام ونصف العام والذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1197.8 دولار للأوقية. وفقد الذهب، الذي تراجع ما يقرب من 13 بالمئة منذ بلغ المستوى المرتفع 1365.23 دولار في أبريل نيسان، جاذبيته كملاذ آمن في ظل أزمة العملة التركية والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 14.62 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 781.05 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 916.70 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 928.50 دولار أمس الأربعاء .