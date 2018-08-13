انطلاق ندوة الحج الكبرى تحت شعار شرف الزمان والمكان.. في طمأنينة وأمان

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت ندوة الحج الكبرى، التي تنطلق أعمالها بعد غدٍ تحت رعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في رحاب مكة المكرمة، اكتمال اللجان العاملة وفق منهجية وتنظيم مؤسسي، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية، والتي يرأسها نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط واللجنة العلمية، واللجنة التنظيمية واللجنة الإعلامية ولجنة الخدمات اللوجستية.

وكشفت الندوة عن استقبال كافة البحوث العلمية التي يشارك فيها نخبة من علماء ومفكري العالم الإسلامي في الدورة الـ43 للندوة، تحت عنوان “شرف الزمان والمكان.. في طمأنينة وأمان” والذي يلامس مفهوم الحج بصفته تجمعًا دينيًّا وعلميًّا يتم عبره التعارف والتواصل الديني والمعرفي بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها.

من جانبه أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط رئيس اللجنة التنفيذية لندوة الحج الكبرى سعي الوزارة وبمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن للجان المنبثقة من الندوة، لأن تتحقق الأهداف من عقد هذه التظاهرة الإسلامية السنوية الكبرى، وفي مقدمتها إبراز الدور الثقافي والحضاري الذي تضطلع به المملكة لخدمة الحج والحجيج في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).

ونوه بتخلل الدور الثقافي والحضاري للمدينة المقدسة وأبنائها عبر العصور المختلفة ثنايا أعمال هذه الندوة، إضافة لإبراز أهم الإنجازات والمشروعات الرائدة والتطورات المتلاحقة في الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين قاطبة، وترسيخ مبدأ الحوار الفكري الهادئ لقضايا الأمة الإسلامية من خلال موسم الحج عبر وجود هذه الأعداد الغفيرة من الحجيج، إضافة إلى التواصل العلمي البنّاء مع المؤسسات والمحافل العلمية والباحثين المتخصصين في معظم دول العالم، وتحقيق المزيد من التكامل والتآخي والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية.

وتمنى نائب وزير الحج والعمرة رئيس اللجنة التنفيذية للندوة التوفيق لكافة المشاركين في الندوة إرساء لقواعد العمل الجماعي الموحد لأبناء العالم الإسلامي، داعيًا الله أن يوفق الحجاج في أداء مناسكهم وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلاد الحرمين الشريفين، ويحفظ لها قيادتها الرشيدة.