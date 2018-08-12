انفجارات شديدة ومتتالية بمواقع الحوثيين في البيضاء

انفجارات شديدة ومتتالية بمواقع الحوثيين في البيضاء

2018/08/12
الساعة 11:42 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم، موقعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني للموقع الرسمي للجيش “سبتمبر نت” أن مدفعية الجيش استهدفت موقعًا للميليشيا في منطقة أشعاب بمنطقة فضحة؛ مما أسفر عند تدمير عدد من العربات والآليات التابعة للميليشيا، ومصرع من كان على متنها.

وأوضح المصدر أن انفجارات شديدة ومتتالية سُمعت من الموقع المستهدف بعد قصفه.


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