بأمر الملك.. استضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء الحج

المواطن - الرياض

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء مناسك الحج.

وجاء قرار الملك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وهذه المكرمة من لدن خادم الحرمين الشريفين تضاف إلى مكارمه السابقة، التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة، وتؤكد في ذات الوقت حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة، وبرنامج الاستضافة هو أحد الوسائل المهمة في تحقيق هذا التواصل النوعي.