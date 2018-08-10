بالأسماء.. 9 قتلى وجرحى حوثيين مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة

المواطن - الرياض
أكد تحالف إعادة الشرعية في اليمن، مقتل وإصابة 9 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة.
وأوضح تحالف إعادة الشرعية في اليمن أن الـ9 هم: حسين عدلان، ويحيى العجري، وعلي الحوري، ويحيى البشري، وحسين القحوم، ومسفر قرصان، وحسين عبدالله، وأحمد العزي، وعبدالعظيم القاسمي.
وقتل التحالف عشرات الحوثيين في غارات نفذتها الطائرات على صعدة.
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