بالأسماء.. 9 قتلى وجرحى حوثيين مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة

بالأسماء.. 9 قتلى وجرحى حوثيين مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة

2018/08/10
الساعة 8:17 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد تحالف إعادة الشرعية في اليمن، مقتل وإصابة 9 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة.

وأوضح تحالف إعادة الشرعية في اليمن أن الـ9 هم: حسين عدلان، ويحيى العجري، وعلي الحوري، ويحيى البشري، وحسين القحوم، ومسفر قرصان، وحسين عبدالله، وأحمد العزي، وعبدالعظيم القاسمي.

وقتل التحالف عشرات الحوثيين في غارات نفذتها الطائرات على صعدة.


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