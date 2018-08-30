بالإنفوجرافيك.. تعرف على أكثر شركات الاتصالات المقدم ضدها شكاوى خلال الربع الثاني

المواطن - الرياض

أصدرت ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات الیوم الخمیس، بيانا بمؤشر تصنیف مقدمي خدمات الاتصالات من حیث الشكاوى المقدمة لھا عبر موقعھا الإلكتروني للربع الثاني (أبريل- يونیو) من عام 2018م.

وكشف المؤشر عن تصدر شركة “زين” قائمة الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتیة بزيادة 10 %عن الربع الأول (يناير- مارس) 2018م، كما تصدرت أيضا الشكاوى في خدمات الإنترنت المتنقل خلال نفس الفترة.

وفي خدمة الاتصالات الثابتة الصوتیة، تصدرت الاتصالات السعودية القائمة، بارتفاع قدره 16 %عن الربع الأول (يناير- مارس)، أما في خدمة الإنترنت الثابت فتصدرت اتحاد عذيب “جو” من حیث عدد الشكاوى وبانخفاض 3 %عن الربع الأول من ھذا العام.

بينما انخفضت بشكل عام الشكاوى المقدمة للھیئة خلال الربع الثاني عن الربع الأول ھذا العام بنسبة 9% كما تصدرت خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الثابتة الصوتیة إجمالي عدد الشكاوى بالنسبة إلى كل 100 ألف مشترك.

يُذكر أن ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات تصدر بانتظام مؤشر تصنیف مقدمي خدمات الاتصالات من حیث الشكاوى المقدمة لھا ضد مقدمي الخدمة منذ الربع الأول لعام 2017م، بھدف تقديم معلومات للمشتركین عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائھم.