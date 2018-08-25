بالإنفوجرافيك.. ضبط 1.3 مليون سلعة ومخالفة أكثر من 1700 منشأة تجارية خلال موسم الحج

بالإنفوجرافيك.. ضبط 1.3 مليون سلعة ومخالفة أكثر من 1700 منشأة تجارية خلال موسم الحج

2018/08/25
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار أكثر من (23) ألف جولة تفتيشية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1439هـ.

ووقفت الفرق الرقابية بالوزارة على (20.801) منشأة تجارية ومنفذ لبيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية من بينها منافذ البيع والمخابز والشاحنات المبردة وسيارات الإمداد التمويني المتجولة في المشاعر المقدسة، كما شملت الجولات الرقابية التفتيش على (1.001) منشأة تجارية لبيع وتجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، و(800) منشأة لبيع إطارات المركبات وتغيير الزيوت، و(465) محطة للخدمات البترولية.

وأسفرت الجولات خلال موسم حج هذا العام عن ضبط ومصادرة (1.3) مليون سلعة غذائية واستهلاكية وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، كما تم تحرير (1.737) مخالفة تجارية فورية.

واشتملت الضبطيات على (93.066) منتجًا مخالفًا للمواصفات و(1.1) مليون منتج مغشوش و(147.873) سلعة منتهية الصلاحية، و(4.866) منتجًا مخالفًا لنظام العلامات التجارية.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.


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