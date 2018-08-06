بالإنفوجرافيك.. هيئة الاتصالات تصدر موافقة فسح لأكثر من 31 مليون جهاز

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق خدمة تسجيل الأجهزة اللاسلكية البحرية الهادفة إلى السماح للموردين باستيراد الأجهزة اللاسلكية البحرية بكميات تجارية بحيث يتم تسجيل هذه الأجهزة من قبل الموردين والحصول على الرخص اللازمة لها عند البيع.

وستسهم هذه الخدمة في تسهيل وتسريع فسح الأجهزة اللاسلكية البحرية، والمساعدة في توفر خيارات متعددة لهذه الأجهزة في أسواق المملكة، وكذلك تسهيل أعمال الصيانة اللازمة لها.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الخدمة تضاف إلى عدد من الخدمات التي تقدمها الخاصة بأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات مثل إصدار أذونات فسح الأجهزة، واعتماد الأجهزة، وإصدار شهادات مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عنها, منوهةً إلى أنها أطلقت في عام 2014م بوابة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات الإلكترونية المتكاملة مع الهيئة العامة للجمارك لتمكين الموردين من تقديم طلبات أذونات الفسح الجمركي من خلالها ومن ثم إرسال الموافقات للهيئة العامة للجمارك إلكترونياً.

يذكر أن إجمالي عدد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المقيدة التي صدر لها موافقة فسح من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر بوابة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات الإلكترونية في العام 2017م قد تجاوز 31 مليون جهاز.