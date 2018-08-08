بالإنفوجرافيك.. 4 خطوات لتحقيق جاهزية المنشآت لضريبة القيمة المضافة

المواطن - الرياض

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنفوجرافيك يوضح مجموعة من الخطوات المطلوبة من المنشآت التي لم تسجل بعدُ في ضريبة القيمة المضافة لتحقيق جاهزيتها للضريبة.

ونشر الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، عبر حسابه في “تويتر”، الإنفوجرافيك التوعوي والذي تضمن 4 خطوات على النحو التالي:

1- فهم نظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية: وذلك لتعزيز الفهم التفصيلي لضريبة القيمة المضافة وتحديد السياسات الضريبة للسلع والخدمات.

2- التعديل على دليل الحسابات والنظام المحاسبي: وذلك بإنشاء نظام خاص لتسجيل الفواتير وبيانات الموردين المفصلة.

3- الحلول التقنية: بإنشاء نظام خاص لعرض الأسعار وإصدار الفواتير وتسجيل المبيعات.

4- التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي: بإنشاء نظام لحفظ السجلات وتقييم رصيد ضريبة القيمة المضافة وضمان القدرة على سدادها.