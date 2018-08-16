بالإنفوجرافيك.. 43 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة بنهاية النصف الأول

المواطن - الرياض

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم تقرير مؤشرات الأداء لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، المعني برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية النصف الأول لعام 2018.

وتضمن التقرير عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة التي بلغت حوالي 43 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 132% على مستوى السكان ، كما بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت حوالي 3.34 مليون اشتراك.

وعلى صعيد خدمات النطاق العريض، فقد بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة حوالي 29.1 مليون اشتراك بنسبة انتشار تقدر بـ 89.3% على مستوى السكان، كما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 2 مليون اشتراك.