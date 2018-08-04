بالتفاصيل.. القبض على 1523124 مخالفًا حتى الآن في المملكة 

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 20/ 11/ 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن القبض على 1523124 مخالفًا، منهم 1154103 مخالفين لنظام الإقامة، و250804 مخالفين لنظام العمل، و118217 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 25712 شخصًا 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1111 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2332 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 489 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 469 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 20 سعوديًّا.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12203 وافدين مخالفين، منهم 10633 رجلًا، و1570 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 259846 مخالفًا، وإحالة 212836 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 261872 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 385499 مخالفًا.