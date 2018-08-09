بالتفاصيل.. النقل تطلب تعويض 130 مليون ريال من شركة الغاز الأهلية

المواطن - الرياض

طالبت وزارة النقل شركة الغاز والتصنيع الأهلية، بدفع تعويض قدره 130 مليون ريال تقريبًا تعويضات عن الأضرار التي خلفها حادث انفجار ناقلة غاز قبل 6 سنوات في الرياض.

وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، في بيان لها أمس الأربعاء: إنها أُبلغت بالحضور لجلسة قضائية للنظر في دعوى تعويض رفعتها وزارة النقل ضد الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أن الوزارة تطالبها بتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها انفجار الغاز المتسرب من إحدى الناقلات في تاريخ 16 ذي الحجة 1433هـ شرق مدينة الرياض، مضيفة أن الوزارة تطالب بمبلغ تعويض قدره مائة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعون ريالًا وأربعة وأربعون ھللة (133285470.44).

وأضافت الشركة أن الجلسة القضائية ستُعقد في 3 ذي الحجة 1439هـ بالمحكمة العامة بالرياض، مشيرة إلى أنها ستعلن مستقبلًا عن أي تطورات تخص القضية.