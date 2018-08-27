بالحلوى والورود.. مدير الجوازات يودع الحجاج في ميناء جدة

المواطن - جدة

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بجولة ميدانية تفقدية لجوازات ميناء جدة الإسلامي للإشراف المباشر على أولى رحلات الحجاج المغادرة من الميناء، وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات التي يقوم بها مدير عام الجوازات للإشراف المباشر على أداء إدارات الجوازات في المنافذ الدولية خلال مرحلة مغادرة الحجاج بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

وكان في استقبال اللواء اليحيى في هذه الجولة مدير جوازات ميناء جدة الإسلامي العقيد فهد بن خالد المقاطي الذي أطلعه على أداء سير العمل في إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج كما التقى اللواء اليحيى خلال هذه الجولة بالضباط والأفراد والموظفين العاملين على الكاونترات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن وحثهم على أداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات. رافق مدير عام الجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد بن عبدالله المقبل ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي.