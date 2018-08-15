بالخطوات .. طريقة استكمال إجراءات التخصيص عبر بوابة سكني وموقع وزارة الإسكان

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إعلان الدفعة الثامنة من المنتجات والخيارات السكنية والتمويلية في برنامج سكني تستعد بوابة إسكان وموقع برنامج سكني لاستقبال المستفيدين من الدفعة الثامنة لعام 2018 بهدف استكمال إجراءات التخصيص.

ويمكن للمستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لهذا الشهر استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين في استكمال إجراءات التخصيص إلى الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا)، ‏كما دعت مستفيدي ⁧‫صندوق التنمية العقارية‬⁩ إلى الدخول إلى بوابة الصندوق (هنا).

وأعلنت وزارة الإسكان اليوم, تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج سكني وذلك بتخصيص 28410 خيارات تمويلية وسكنية، كما شهد الإعلان إطلاق خيار البناء الذاتي للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الوزارة، لتكتمل بذلك جميع الخيارات السكنية أمام المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار بعد أن تم منتصف الشهر الماضي الإعلان عن خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

وشملت الدفعة الثامن من سكنى 8300 قرض عقاري، و9784 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و10326 أرضًا سكنية مجانية، ليصل إجمالي الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري إلى 182 ألف خيار سكني وتمويلي، بما يمثل 60% من مستهدف البرنامج لهذا العام والبالغ 300 ألف خيار سكني وتمويلي.