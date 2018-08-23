بالخطوات.. طريقة التخلص من إخطارات التطبيقات المزعجة‎

المواطن - متابعة

تصل إلى هاتفك العديد من الإخطارات من التطبيقات المختلفة والتي تكون بعضها مزعجة وبقوة، لذلك إذا كنت تريد الحصول على قدر كبير من الراحة من خلال الابتعاد بشكل مؤقت عن الهاتف الذكي، نرصد لك الخطوات اللازمة لوقف تلك الإخطارات.

من هواتف أندرويد

قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings وبعدها خيار التطبيقات Apps

اضغط على التطبيق الذي تريد منع وصول إخطارات منه.

قم بإزالة علامة التحديد التي ستجدها بجانب خيار Show notifications

من هواتف آيفون

قم بالدخول إلى الإعدادات Settings

ثم اضغط على Notifications

اضغط على التطبيق الذي لا تريد استقبال إخطارات منه.

وقم بإلغاء التحديد الذي يوجد باللون الأخضر جانبه.