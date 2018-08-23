بالخطوات.. طريقة التخلص من إخطارات التطبيقات المزعجة‎

المواطن - متابعة
تصل إلى هاتفك العديد من الإخطارات من التطبيقات المختلفة والتي تكون بعضها مزعجة وبقوة، لذلك إذا كنت تريد الحصول على قدر كبير من الراحة من خلال الابتعاد بشكل مؤقت عن الهاتف الذكي، نرصد لك الخطوات اللازمة لوقف تلك الإخطارات.
من هواتف أندرويد
قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings وبعدها خيار التطبيقات Apps
اضغط على التطبيق الذي تريد منع وصول إخطارات منه.
قم بإزالة علامة التحديد التي ستجدها بجانب خيار Show notifications
من هواتف آيفون
قم بالدخول إلى الإعدادات Settings
ثم اضغط على Notifications
اضغط على التطبيق الذي لا تريد استقبال إخطارات منه.
وقم بإلغاء التحديد الذي يوجد باللون الأخضر جانبه.
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