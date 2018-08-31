بالصور.. أبل تكشف عن هاتف جديد عن طريق الخطأ

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت شركة أبل الأميركية العملاقة عن طريق الخطأ، نسخ جديدة من هواتفها الذكية الأشهر أيفون، وذلك قبل أيام قليلة من محفلها السنوي الرسمي، والذي يقام في 12 من سبتمبر المقبل.

وعرضت الشركة الأميركية بعض الصور لهاتف جديد يسمى أيفون XS، كما كشفت الصورة التي تم نداولها بشكل موسع عبر وسائل الإعلام الدولية عن النسخة أيفون XS بلس من الهاتف الجديد، وذلك حسب ما جاء في مجلة فوربس الأميركية.

ومن غير المعروف ما إذا كانت أبل ستقوم بالكشف عن النسختين الجديدتين من سلسلة هواتفها الذكية في المحفل الدولي الخاص بها، والذي سيتضمن بشكل رسمي الكشف عن هاتفها أيفون 9 والجيل الثاني من أيفونX.

وتُرجح المجلة الأميركية أن يكون أيفون XS الجديد هو المفاجأة التي تعدها أبل في محفلها السنوي الرسمي، وذلك على غرار ما تم العام الماضي.

وكان الجمهور في انتظار أيفون 8 خلال العام الماضي، غير أن الشركة الأميركية العملاقة فجرت مفاجأة بالكشف عن أيفون X الشهير.