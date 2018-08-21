بالصور.. أهالي مكة يستقبلون ضيوف الرحمن في مزدلفة بالماء والتمر

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ منى

رصدت عدسة “المواطن”، مساء أمس الاثنين، حرص عدد من أهالي مكة على استقبال الحجاج بالماء والتمر، بعد أن من الله عليهم بإتمام الوقوف في يوم عرفة.

وأبدى عدد من أهالي مكة، في تصريحات إلى “المواطن“، فرحتهم بهذا اليوم العظيم، مشيرين إلى أنهم جهزوا ما يقارب 30 كرتونًا من المياه المبردة لاستقبال الحجاج في مشعر مزدلفة.

وأكد الأهالي أن هذا الأمر يعتبر أقل القليل لتقديمه للضيوف.

كما حرص عدد من رجال الأمن من المشاركين بتنفيذ الخطط على تقاسم الأجر والثواب وتقديم التمور لضيوف الرحمن.