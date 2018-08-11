بالصور.. إغلاق 6 مصانع أغذية ومياه معبأة في الرياض وجدة والدمام
لعدم استكمالها إجراءات تراخيص مزاولة النشاط

بالصور.. إغلاق 6 مصانع أغذية ومياه معبأة في الرياض وجدة والدمام

2018/08/11
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 مصانع أغذية ومياه معبأة بالرياض وجدة والدمام؛ وذلك لعدم استكمالها إجراءات تراخيص مزاولة النشاط من الهيئة، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق هذه المصانع، ومتابعتها حتى حصولها على التراخيص اللازمة.

ودعت الهيئة مصانع الأغذية والمياه المعبأة التي لم تستكمل إجراءات تراخيص مزاولة النشاط إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة، واللوائح المعتمدة التي منها الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، ولمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم الموحد للهيئة 19999.


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