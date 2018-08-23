بالصور.. استعادة مليونَي م2 من أراضي الدولة بعسير في إجازة عيد الأضحى

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أفشلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك -حتى ساعة تحرير هذا الخبر- التعدي على أكثر من مليوني متر مربع من 22 موقع إحداث غير نظامي على أراضٍ حكومية بمواقع مختلفة من منطقة عسير.

وفي التفاصيل التي أوردها المركز الإعلامي طبقاً لإحصائية عن أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات، وهي (النماص، أحد رفيدة، محايل عسير، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، الحرجة، طريب، بني عمرو، بيشة، بارق، وادي بن هشبل، بللسمر، والواديين) أن الإحداثات بلغ إجماليها 2.184.070 متراً مربعاً، وشملت هذه الإحداثات عقوم ترابية وبتر وأحواش مبنية من البلوك وكذلك غرفة عشوائية، شبوك أغنام وغيرها.

وحذرت الأمانة من التعدي على الأراضي الحكومية، مؤكدة أنها ستطبق على المخالفين العقوبات الرادعة وستواصل أعمالها في ردع المعتدين بالإزالة الفورية للتعدي، وسيتم الرفع لسمو أمير المنطقة بكافة أنواع التعديات لاتخاذ اللازم حيالها.

هذا وتشكر الأمانة سكان منطقة عسير على تعاونهم في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات ومكافحة انتشار العشوائيات عن طريق التبليغ على مخالفات التعديات وبناء العشوائيات من خلال الإبلاغ عنها عن طريق الخط الساخن 940 أو تطبيق البلاغات على الأجهزة الذكية.