بالصور.. الاتحاد يتدرب على فترتين استعدادًا لمواجهة الظفرة

المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته في معسكر النمسا على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لمواجهة الظفرة الإماراتي.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد خلال تدريبات، الجمعة، مُشيرًا إلى أن المران الصباحي اشتمل على مناورة كروية على كامل مساحة الملعب.

وأضاف حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، أن صالة اللياقة البدنية احتضنت الحصة التدريبية الثانية، والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتمارين لتقوية العضلات.

ووصل نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد فراس التركي إلى مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في النمسا، من أجل الوقوف على سير التحضيرات.

ومن المُقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكر النمسا، يوم السبت، بمواجهة الظفرة الإماراتي وديًّا، في إطار استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.