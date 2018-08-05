بالصور.. الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الإرتيري

بالصور.. الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الإرتيري

2018/08/05
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في جدة، اليوم، معالي وزير خارجية إرتيريا عثمان صالح محمد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وإرتيريا وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور.


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