بالصور.. الحربي يحقق أول ميدالية سعودية في الدورة الآسيوية

المواطن - الرياض

انتزع الرامي حسين بن غويلي الحربي، لاعب المنتخب السعودي للرماية، فضية آسيا لمنافسات البندقية 300م، ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي تختتم منافساتها في الثاني من شهر سبتمبر القادم.

وشهدت مدينة بالمبانج التي تحتضن منافسات الرماية حصدت السعودية أول ميدالية لها وكانت فضية في الدورة الحالية بعدما كان حسين الحربي قريبًا من الميدالية الذهبية التي كانت من نصيب الكوري “شوي” وبفارق نقطة واحدة فقط بعدما حصل على 269 نقطة، بينما حصد الحربي 568 نقطة في المنافسة، حيث شارك فيها 13 راميًا من بينهم السعودي عبدالرحمن الجحيدلي، وجاء في المركز التاسع بـ557 نقطة.

من جهته، هنأ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لاعب المنتخب السعودي للرماية حسين بن غويلي الحربي بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في مسابقة البندقية (300م) ضمن منافسات ‫أسياد جاكرتا 2018.

ووجه بتقديم مكافأة مالية له تقديرًا لهذا الإنجاز‫.

و‫قدم حسين الحربي صاحب فضية الرماية الآسيوية جزيل شكره وامتنانه لكل من دعمه وساهم بحصوله على الميدالية.

وأشار إلى أن الإنجاز باسم الشعب السعودي كافة، وهذا أقل ما يقدمه للوطن، مؤكدًا أن دعم اللجنة الأولمبية متمثلة بتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية ونائبه رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كان له الأثر الكبير بعد الله في الصعود على منصات التتويج في المعترك الآسيوي.