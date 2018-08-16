بالصور.. الطيران المدني يعلن نجاح مرحلة القدوم في مطاري جدة والمدينة

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام 1439هـ بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الجوية للمملكة.

وكانت مرحلة قدوم استقبال الرحلات الجوية لموسم حج هذا العام انطلقت يوم 1 ذو القعدة 1439هـ الموافق 14 يوليو 2018م، وانتهت رسمياً في تمام الساعة (12) بالتوقيت العالمي من يوم الأربعاء 4 ذو الحجة 1439هـ الموافق 15 أغسطس 2018م، ووصل عدد الرحلات الجوية القادمة لموسم حج هذا العام 1439هـ إلى (6969) رحلة، منها (3939) رحلة جوية عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و(3030) رحلة جوية وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

من جانبه، أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي، أن نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في مطاري (الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، تأتي بعد تنفيذ توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير جميع الخدمات للحجاج وتيسير إجراءات وصولهم ليؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة.

كما رفع معاليه شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، وسمو محافظ جدة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، وكذلك إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير النقل، على الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة في وضع هذه الخطة التشغيلية التي حققت هذا النجاح الكبير بوصول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وتوفير كافة الخدمات اللائقة لهم في مطارات المملكة، كما قدم شكره للجهات الحكومية والخاصة العاملة في مطاري الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدنية المنورة.