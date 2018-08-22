بالصور.. العواد يتابع جهود التغطية المباشرة لشعائر الحج من مشعر منى

بالصور.. العواد يتابع جهود التغطية المباشرة لشعائر الحج من مشعر منى

2018/08/22
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قام وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مساء أمس بجولة في قطاعات الوزارة بمقرها في مشعر منى وقف خلالها على سير العمل في نقل التغطية الإعلامية المباشرة لشعائر الحج لهذا العام 1439هـ وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في هذا الحدث الإسلامي الكبير .

جولة الوزير شملت برج هيئة الإذاعة والتلفزيون ومقر وكالة الأنباء السعودية والمركز الإعلامي الذي هيأته الوزارة لخدمة ضيوفها من الإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، الذين يسهمون في نقل شعائر الحج والتقى معاليه بعدد منهم .


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