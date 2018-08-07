بالصور.. الفيصل يتفقد مركز الاستقبال والترحيب بضيوف الرحمن على طريق مكة – جدة

المواطن - مكة المكرمة

تفقد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، مركز الاستقبال والترحيب بضيوف الرحمن الواقع على طريق الحرمين ( مكة – جدة)، والذي اعتمد سموه التصاميم النهائية لتطويره وسيتم الانتهاء منه خلال العام المقبل 1440هــ، كما استقبل سموه عدداً من الحجاج القادمين عبر المركز.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن المشروع الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة، ويقع على مساحة تقدر بنحو 448 ألف م 2 ويحوي مواقف تتسع لأكثر من 4 آلاف مركبة ويضم 8 مسارات، كما يشتمل المركز على مقار للجهات ذات العلاقة تستوعب 800 موظف، ويضم كذلك مسجداً وساحات تتسع لأكثر من 20 ألف مصل، وسيتم إنهاء إجراءات الحجاج في المركز في وقت لا يتجاوز سبع دقائق بعد إنجاز المشروع.

كما يحتوي المركز على مبان سكنية وحجز سيارات ومرافق خدمية متنوعة ومركز للفعاليات.

يذكر أنه وخلال الأسبوعين الماضيين دشن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مركز النوارية الواقع على طريق مكة المدينة ( النوارية ) في خطوة تهدف إلى تطوير مراكز الاستقبال والترحيب على مداخل العاصمة المقدسة لتكون واجهة حضارية لمكة المكرمة وتسهيلاً على ضيوف الرحمن القادمين لأداء المناسك.