بالصور.. القنصل الأمريكي من الشرقية: المملكة تقود عملًا مميزًا محلياً ودولياً

المواطن -عبدالرحمن المحمادي_الأحساء

حضرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة الشرقية، راتشنا كورهونن، مساء أمس الثلاثاء، جانباً من الفعاليات الإعلامية والثقافية التي ينظمها نادي الأحساء الأدبي بالتعاون مع ملتقى “إعلاميون”.

وكان في استقبالها عند وصولها لمقر نادي الأحساء الأدبي، رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ الدكتور ظافر الشهري ورئيس ملتقى “إعلاميون” الأستاذ عبدالعزيز العيد، وجمع من المثقفين والأدباء والإعلاميين وجمهور النادي.

وبعد أن شاركت في العرضة السعودية، أخذت جولةً في أقسام النادي المختلفة، وخصت ركن الأديب الصغير بحصة من الوقت وتحاورت مع الأطفال واستمعت إلى نماذج من محفوظاتهم القرائية، كما تجولت في الجناح الفني الذي شاركت فيه جمعية الثقافة والفنون في الأحساء بنماذج من الأعمال اليدوية واللوحات الفنية التي ترجمت إلمام شباب الأحساء بفنون الرسم ومدارسه وأساليبه، كما تلقت عدداً من الهدايا من الفنانين.

وشملت جولة السيدة راتشنا كورهونن في نادي الأحساء الأدبي مسرح النادي الذي كان مقراً للدورات التدريبية التي يقيمها ملتقى “إعلاميون” بالتعاون مع النادي ضمن فعالياتهما “الإعلامية – الثقافية” التي تستمر أسبوعاً بمناسبة اختيار منظمة الـ “يونسكو” الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي.

وأشادت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الشرقية السيدة راتشنا كورهونن، بالتطورات الأخيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مختلف المجالات.

وأثنت راتشنا كورهونن خلال الجولة على ما لمسته من تطور في المملكة، وعلى تمكين المرأة وفتح مجالات أكثر إنتاجية للشباب من الجنسين، وقالت: المملكة تقود عملاً مميزاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضافت “المملكة والولايات المتحدة الأمريكية شريكان استراتيجيان والعلاقات بين الشعبين قوية ومتينة”.

وشددت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في السعودية على أن التنوع الثقافي في المملكة مصدر إثراء وإلهام، والذي يعد نادي الأحساء الأدبي أحد نماذجها تميزاً وريادة.

وشارك في الاستقبال والجولة رئيس “إعلاميون” عبدالعزيز العيد، وعضو الهيئة الاستشارية لـ “إعلاميون” عبدالله الشهري، والأمين العام لـ “إعلاميون” ناصر الغربي، الذين قدموا شرحاً عن التعاون القائم بين “إعلاميون” ومختلف الجهات الثقافية والتربوية ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، كما بينوا الهدف من عقد الدورات التنشيطية والمحاضرات النوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وفي نهاية الجولة حضرت القنصل الأمريكي، حفل العشاء الذي أقيم على شرفها وحضره أعضاء النادي وملتقى “إعلاميون” في فندق مكان – بلس الأحساء “Somewhere “، وتسلمت في نهاية الزيارة درعاً تذكارياً من نادي الأحساء الأدبي و”إعلاميون”.