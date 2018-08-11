بالصور.. بعثة “المواطن” توثق المحاور الأمنية والتنظيمية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن

بعثة المواطن - أحمد المسعود - تصوير : فارس الحارثي - مكة المكرمة

رصدت بعثة “المواطن” لموسم حج 1439هـ الاستعدادات القائمة لقوات أمن الحج والعمرة بقيادة اللواء الدكتور عبدالله بن ناصر الغفيص، لمواجهة الأعداد الكبيرة من الحجاج أثناء دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد الحرام.

ويعمل أفراد وضباط أمن الحج والعمرة باستعدادات أمنية وخطط تنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن بخبرات ميدانية متراكمة، والعمل على تحقيق السلامة والأمن لضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الراحة والاستقرار لحجاج بيت الله الحرام.

ووثقت بعثة “المواطن” المحاور الأمنية والتنظيمية والإنسانية التي تعمل عليها الجهات المشاركة، وجميعها يتم العمل بها وفقًا للخطط المعدة؛ كلٌّ في مهامه من خلال التكثيف التواجد الأمني الرسمي والسري لتوفير الأمن والطمأنينة للحجاج ومساعدتهم على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

ويأتي هذا وسط متابعة تقنية على مدار الساعة عبر الكاميرات المنتشرة في كافة أدوار وساحات المسجد الحرام؛ للمحافظة على انسيابية الحركة وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي.