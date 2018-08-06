بالصور.. بلاغ يقود لغلق محطة خلط البنزين بحي لبن

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار مع بلاغ قاد إلى غلق محطة وقود في حي لبن بمنطقة الرياض.

وأكدت التجارة، في تغريدة ردًّا على البلاغ بموقع “تويتر”، أنه تم مباشرة الشكوى وسحب عيّنات من مضخات الوقود وإغلاق المحطة احترازيًّا، بعد هروب العمالة بناء على نظام مكافحة التستر التجاري.

وتضمن البلاغ اتهامًا للعاملين في المحطة بخلط البنزين ووضعه في المركبات.

ونشرت التجارة صورًا تبين عملية مباشرة البلاغ وغلق المحطة المخالفة.