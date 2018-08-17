بالصور .. بلدية محايل تتجاوب مع “المواطن” وتباشر إصلاح قناة لتصريف الأمطار

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تجاوبت بلدية محافظة محايل عسير مع ما نشرته “المواطن” بعنوان ”بالصور.. هبوط قناة لتصريف مياه الأمطار يهدد حياة المارة بترقش محايل”، وقامت بإصلاح تلك القنوات التي ظهرت في التقرير المنشور .

وأوضحت مصادر في بلدية محافظة محايل أن الإعلام شريك في النجاح، مشيرة إلى أن هذه الأعمال التي تنفذها البلدية تأتي بحسب إمكانيات البلدية , وبالجهود الذاتية لها .

وكان قد شكا عدد من مستخدمي الطريق الدولي الرابط بين محافظتي محايل وبارق من هبوط إحدى قنوات تصريف مياه الأمطار في بلدة ترقش والتي تقع إلى شمال محافظة محايل.

وقام عدد من الأهالي بوضع العلامات التحذيرية ومنها الإطارات حتى لا يقع قائد المركبة في تلك القناة ما قد يُلحق تلفيات كبيرة بتلك المركبات.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة التدخل وإصلاح تلك القناة، مؤكدين أن بقاءها قد يتسبب في وقوع الحوادث المرورية والكثير من التلفيات في المركبات.