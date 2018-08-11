بالصور.. جمبري وأسماك فاسدة بالسوق المركزي في مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

ضمن مبادرة‫ “غذاؤكم أمانة”، نفذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ‫بلدية الشوقية الفرعية، حملة رقابية على سوق السمك المركزي ومحلات القلي في الكعكية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 50 كجم أسماك و20 كجم جمبري تظهر عليها علامات التلف والفساد لسوء الحفظ، حيث تمت مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة في قلي الأسماك غير الصالحة للاستخدام، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس ممدوح عراقي، أن الحملات الرقابية مستمرة للتأكد من الاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر الرقم المخصص البلاغات 940 ومواقع التواصل الرسمية.