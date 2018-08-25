بالصور.. حجاج اليمن والسودان من ذوي الشهداء يودعون مكة إلى المدينة 

المواطن - واس

ودعت جموع الحجاج من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني وشهداء عاصفة الحزم السودانيين البالغ عددهم 1500 حاج وحاجة، اليوم، مكة المكرمة متوجهين إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد أن منَّ الله عليهم بإتمام مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط حفاوة وتكريم بمثل ما استقبلوا به من كبار المسؤولين القائمين على البرنامج وامتزاج مشاعر اختلجت فيها فرحة أداء الفريضة بحزن فراق البيت الحرام والمشاعر المقدسة.

ووصلت طلائع حجاج اليمن والسودان من ذوي الشهداء إلى المدينة المنورة بإشراف مباشر من لجان النقل والمتابعة في البرنامج في رحلة إيمانية عبروا من خلالها عن فرحتهم وامتنانهم بما وجدوه من ترحاب بالغ ومشاعر فياضة.

وقال رئيس لجنة حجاج السوادان عبدالرحمن المحمود: إن طلائع الحجاج من السودان واليمن وصلت إلى المدينة المنورة، مؤكدًا أن الحجاج قدموا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعوته الكريمة والإنسانية والنبيلة لذوي الشهداء من اليمن والسودان متوجهين بخالص الدعاء إلى المولى عز وجل أن يطيل في عمره ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه للأمة الإسلامية.

وأفاد أن مشاعر الحجاج كانت في ثناء متصل منذ قدومهم وحتى مغادرتهم مكة المكرمة ووصولهم إلى المدينة المنورة لجميع القائمين على البرنامج مما يؤكد ولله الحمد على عمق التجربة في الاستضافة ونجاحها وصداها الجميل الذي يعكس محبة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأكد المحمود أن جميع المتطلبات والتجهيزات اكتملت في المدينة لتقديم ما تم البدء به عن طريق كوادر مؤهلة ومدربة في العاصمتين المقدستين والمشاعر المقدسة والمطارات والتغذية والصحة، مؤكدًا أن الشعوب العربية والإسلامية تعد المملكة العربية السعودية بلدها وممنونة لكافة المشاعر والخدمات التي وجدوها عن قرب، لافتًا إلى أن جميع العاملين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين واصلوا العمل ليلًا ونهارًا في خدمة الحجاج المستضافين وكانوا مثالًا رائعًا للتعاضد والتكاتف مبينا أن إجمالي عدد المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج منذ انطلاقته حتى موسم حج هذا العام 1439هـ بلغ أكثر من 24 ألف حاج وحاجة من جميع قارات العالم.



وأوضح أن البرنامج حقق أهدافًا عظيمة في ترسيخ مكانة المملكة في قلوب العالم الإسلامي وحرصها الدؤوب على تقديم الجهود الجليلة والعظيمة في خدمة المسلمين في كل مكان وإحياء التضامن الإسلامي، وتوحيد الأمة الإسلامية، مؤكدًا مكانة المملكة المرموقة في العالم الإسلامي بصفتها مهوى أفئدة العالم الإسلامي وبها قبلتهم، كما أنها الدولة التي قدمت كل غالٍ ونفيس في خدمة الحرمين الشريفين، وكانت وما زالت سباقة إلى كل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية.



ودعا المحمود الله العلي القدير أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأجر والمثوبة وأن يثقل موازين حسناته على ما قدمه ويقدمه للإسلام والمسلمين وضيوف بيت الله الحرام.