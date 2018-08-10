بالصور.. حفريات وتشققات كبيرة تعيق الحركة بإسكان حصمة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بالحصمة التابع لمحافظة أحد المسارحة بجازان تذمرهم واستياءهم من انتشار الحفريات الكبيرة والتشققات في عدة شوارع في الحي.

حفريات كبيرة :

وقال هادي عقيلي لـ “المواطن” : يعتبر إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بالحصمة من أكبر الأحياء على مستوى المملكة ولكن بدأ في الآونة الأخيرة ظهور عدة حفريات وتشققات في الطبقة الإسفلتية في عدة شوارع مما أدى إلى تدهور وتعطيل حركة السير وأيضا الأعطال التي خلفتها في بعض السيارات الصغيرة.

تجمع المياه :

فيما قال ناصر شراحيلي : إن هذه الحفريات والتشققات كبيرة جدا وشبه عميقة ومنتشرة في عدة شوارع وقد أدت إلى صعوبة السير عليها وخاصة أصحاب السيارات الصغيرة ناهيك عن تجمع المياه بها وخاصة في موسم الأمطار مما تسبب في تجمع بعض الحشرات والذي قد ينذر بكارثة صحية وأيضا انبعاث بعض الروائح الكريهة.

الحزام الجنوبي :

بدوره أضاف خالد هزازي أن أكثر الحفريات والتشققات في الإسكان توجد في الحزام الجنوبي والذي سبب إعاقة للحركة المرورية وخاصة في أوقات الدوام الرسمي وأيضا قرب إحدى أكبر المدارس في الإسكان ويعتبر الحزام الجنوبي من الطرق المهمة والرئيسية في هذا الإسكان.

فيما ناشد أهالي إسكان الحصمة عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بإصلاح كل هذه الحفريات والتشققات في الإسكان في أسرع وقت ممكن.