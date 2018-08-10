بالصور.. رومارينهو يوقع عقود انضمامه لنادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، في إنهاء إجراءات التعاقد مع البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي.

وانضم البرازيلي رومارينهو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رسميًا لمدة موسمين، وذلك بعد شراء بطاقته الأصلية من ناديه السابق الجزيرة الإماراتي، وذلك وفقًا لحساب العميد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البرازيلي رومارينهو وهو يحمل قميص العميد رقم 9 وعليه اسمه، وأشار إلى أن مراسم توقيع العقد تمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحضر مراسم توقيع العقد مع البرازيلي رومارينهو من أعضاء مجلس الإدارة نائب الرئيس، فراس التركي، المدير التنفيذي لكرة القدم خميس الزهراني، وأمين الصندوق عبدالله كبوها، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعب.

وكان حساب نادي الاتحاد قد أعلن في وقت سابق، عن التعاقد مع النجم البرازيلي رومارينهو عبر مقطع فيديو قصير لأهدافه ومهاراته، للترحيب به، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل التعاقد.

ويملك رومارينهو مسيرة مميزة، لاحترافه في العديد من الأندية، حيث لعب في صفوف ريو برانكو، ساو برناردو، براجانتينو وكورينثيانز، قبل أن ينتقل إلى الدوري القطري من بوابة الجيش، قبل أن ينتقل عام 2017 إلى الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

وشارك رومارينهو دا سيلفا صاحب الـ27 عامًا، في بطولة كأس العالم للأندية عام 2017 التي أُقيمت في أبوظبي، وظهر بمستوى مميز، وكان هدافًا للمونديال بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.